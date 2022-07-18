CATANIA, AGLI ARRESTI DOMICILIARI MA VA A LAVORARE IN PIZZERIA: ARRESTATO
Nella serata di ieri, medesimo personale delle Volanti ha tratto in arresto per evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari un uomo, classe 1976, il quale senza alcuna autorizzazione da...
Nella serata di ieri, medesimo personale delle Volanti ha tratto in arresto per evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari un uomo, classe 1976, il quale senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria si era allontanato dalla sua abitazione per svolgere attività lavorativa presso una pizzeria ubicata in via Duca degli Abruzzi, ove veniva rintracciato.
A seguito di ciò veniva notiziato il PM di turno che disponeva di sottoporre nuovamente il soggetto alla misura cautelare in attesa del giudizio per direttissimo.