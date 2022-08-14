CATANIA, AI DOMICILIARI MA COMUNQUE ATTIVO SUL MERCATO DELLA DROGA: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato un catanese 27enne nella flagranza di reato in quanto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel...

Nel pomeriggio i militari si erano recati presso l’abitazione dell’uomo, sita in via della Salvia nel popoloso quartiere di San Giorgio, per verificare il suo rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Al momento del controllo, però, uno dei militari ha percepito all’interno dell’appartamento un odore acre, inconfondibile per chi quotidianamente opera contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari pertanto, comunicato all’uomo la necessità di dover procedere ad una perquisizione, hanno notato che la notizia aveva visibilmente scosso il 27enne e, ben presto, ne hanno pure compreso il motivo perché, nascosto all’interno di un armadio, hanno trovato uno zainetto al cui interno erano contenuti circa 700 grammi di marijuana ed 800 di cocaina pura.

Nel prosieguo della ricerca, inoltre, all’interno di una cassettiera i carabinieri hanno trovato due bilancini di precisione e la somma di 145 euro, anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 27enne è stato nell’immediatezza associato al carcere di Piazza Lanza, ove tuttora permane come disposto dall’Autorità Giudiziaria in sede di convalida dell’arresto.