CATANIA AIR SHOW 2025: PROGRAMMA COMPLETO, ORARI E FRECCE TRICOLORI

Catania si prepara a vivere una giornata storica. Domani, domenica 4 maggio, a partire dalle ore 15, andrà in scena il Catania Air Show, la prima manifestazione aerea della città etnea che promette em...

Catania si prepara a vivere una giornata storica. Domani, domenica 4 maggio, a partire dalle ore 15, andrà in scena il Catania Air Show, la prima manifestazione aerea della città etnea che promette emozioni forti e spettacolo puro nel cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno). L’evento, gratuito e riservato esclusivamente ai pedoni, è organizzato dall’Aero Club di Catania con il patrocinio dell’Aeronautica Militare e del Comune, e inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche.

Tra mare e vulcano, uno show senza precedenti

Con lo scenario unico del mare e dell’Etna, il Catania Air Show unirà acrobazie aeree, dimostrazioni operative e simboli dell’orgoglio nazionale, in un crescendo di emozioni. Il programma si aprirà alle 15 con i velivoli dell’Aero Club Catania, seguiti alle 15:10 da una spettacolare dimostrazione dei Canadair impegnati nel lancio d’acqua.

Alle 15:25 toccherà al volo acrobatico di Augusto Fonti a bordo del suo RV10, seguito da una serie di sorvoli elicotteristici:

15:40 – Elicottero AW139 della Guardia Costiera

– Elicottero AW139 della Guardia Costiera 15:50 – Formazione SH 90, H101 e AB212 della Marina Militare

– Formazione SH 90, H101 e AB212 della Marina Militare 16:00 – AW139 della Polizia di Stato

– AW139 della Polizia di Stato 16:20 – PH139D della Guardia di Finanza

– PH139D della Guardia di Finanza 16:30 – AW169 dei Carabinieri

Spettacoli operativi e difesa aerea

Alle 16:45, spazio alla dimostrazione SAR (Search and Rescue) con l’elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare, simulazione di un intervento di soccorso in mare ad alta complessità. A seguire, alle 17:00, entreranno in azione i caccia F2000-A Eurofighter del 37° Stormo e i pattugliatori P-72A del 41° Stormo in una simulazione di intercettazione aerea: la manovra Renegade, un’esercitazione che mostra l’efficienza del sistema di Difesa Aerea nazionale.

Gran finale con le Frecce Tricolori

Il momento più atteso della giornata arriverà alle 17:30, con l’ingresso trionfale delle Frecce Tricolori, che solcheranno il cielo di Catania disegnando le scie tricolori in una coreografia mozzafiato, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.