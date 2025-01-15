CATANIA. ALLA GUIDA SENZA PATENTE E CON LA DROGA IN TASCA, SPACCIATORE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni trovato con alcune dosi di droga pronte per essere vendute, nascoste nella tasca del giubbotto. L’uomo stava percorrendo viale Regina Margherita...

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni trovato con alcune dosi di droga pronte per essere vendute, nascoste nella tasca del giubbotto. L’uomo stava percorrendo viale Regina Margherita a bordo di un’auto in compagnia di una donna quando è stato fermato in piazza Roma per un controllo di routine eseguito dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania per accertare il rispetto delle norme del Codice della strada.

Alla richiesta di esibire i documenti, il 41enne, visibilmente preoccupato, ha mostrato nervosismo e insofferenza, al punto da insospettire i poliziotti che hanno ritenuto opportuno fugare ogni dubbio, compiendo accertamenti più approfonditi all’interno del veicolo. Le intuizioni degli agenti si sono rivelate fondate dal momento che, all’interno del vano porta oggetti dell’auto, è stato possibile trovare una bustina con 4 grammi di marijuana. All’uomo è stato chiesto di svuotare le tasche, comprese quelle del giubbotto da dove ha tirato fuori diverse dosi di marijuana, cocaina e crack per un totale di 15 grammi, pronte per essere vendute. Inoltre, è stato trovato in possesso di 300 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Il denaro è stato posto sotto sequestro, come pure la droga che, prima di essere distrutta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, verrà analizzata dal laboratorio di Polizia Scientifica.

Il 41enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e, su disposizione del PM di turno, è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio di convalida davanti al Gip.

Altresì, i poliziotti hanno appurato che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e che l’auto circolava con la revisione scaduta; per tale ragione è stato sanzionato in via amministrativa e il mezzo è stato sottoposto a sequestro.