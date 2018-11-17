CATANIA: ALLAGATO IL CIRCO ACQUATICO, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Tra i vari interventi per il maltempo a Catania e provincia che ha causato diversi danni e richieste di soccorso, i Vigili del fuoco sono anche intervenuti per un allagamento che ha interessato un cir...
A cura di Redazione
17 novembre 2018 17:57
Tra i vari interventi per il maltempo a Catania e provincia che ha causato diversi danni e richieste di soccorso, i Vigili del fuoco sono anche intervenuti per un allagamento che ha interessato un circo acquatico.
La squadra del distaccamento Sud di Catania, sta attualmente operando al viale Kennedy, zona Playa, con una motopompa per aspirare il notevole quantitativo di acqua che si è riversato all’estero del circo, mettendo in difficoltà il personale circense e non consentendo l’utilizzo delle roulotte.
CATANIA: ALLAGATO IL CIRCO ACQUATICO, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO