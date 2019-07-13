CATANIA, AMBULANTE AGGREDISCE DUE VIGILI URBANI A PUGNI IN CORSO SICILIA
Un ufficiale e un ispettore della polizia locale del comune di Catania sono stati aggrediti in corso Sicilia e colpiti con pugni al volto da uno straniero durante un controllo per la lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale.
Nonostante l'intervento di altri vigili urbani l'uomo è riuscito a fuggire.
Sequestrato un centinaio di paia di scarpe contraffatte di importanti marchi commerciali.
Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla polizia locale Alessandro Porto hanno espresso "vicinanza e solidarietà ai due vigili urbani vittime di inaccettabile violenza durante l'adempimento del loro dovere".
E hanno annunciato che "a questa proditoria azione rispondiamo intensificando i controlli e le verifiche anche e soprattutto - ha sottolineato - con le squadre interforze tra la polizia municipale e le altre forze dell'ordine, come sta avvenendo con ottimi risultati in tutta la città, grazie a un proficuo lavoro sinergico coordinato del prefetto e del questore".