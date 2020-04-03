CATANIA, AMBULANTE NON AUTORIZZATO: SANZIONATO E MERCE SEQUESTRATA

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, coadiuvati da personale della Polizia Municipale, hanno controllato un venditore ambulante di frutta e verdura che esercitava la sua attività in...

A seguito del controllo effettuato dai militari è emerso che l’ambulante era privo di qualsivoglia autorizzazione e che l’autovettura, utilizzata per l’esercizio della propria attività di vendita, era sprovvista di copertura assicurativa.

Nei confronti dell’uomo, pertanto, i militari hanno applicato il sequestro dell’autovettura nonché la sanzione prevista per la violazione amministrativa per l’inosservanza delle disposizioni governative relative al contenimento epidemico da Covid-19, mentre il personale della Polizia Municipale ha provveduto al sequestro della merce e all’ulteriore sanzione per l’esercizio di attività di vendita ambulante senza autorizzazione.

L’uomo, proprio qualche giorno fa, era già stato sanzionato da altra forza di polizia per le medesime motivazioni e deferito all’Autorità Giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.