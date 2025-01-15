CATANIA. AMBULANTI ABUSIVI DI CARCIOFI E TELLINE: SANZIONI PER 8MILA EURO E ALLACCIO ILLEGALE SCOPERTO

Blitz della Polizia di Stato nella zona del faro “Biscari” per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale in città, a garanzia della legalità e delle attività commerciali che rispettano le re...

Blitz della Polizia di Stato nella zona del faro “Biscari” per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale in città, a garanzia della legalità e delle attività commerciali che rispettano le regole, nonché della salute dei cittadini.

Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, unitamente al personale del settore “Annona” della Polizia Locale, hanno effettuato un articolato e accurato controllo della zona dove sono stati trovati due venditori ambulanti intenti a svolgere le loro attività in modo del tutto abusivo.

In particolare, un ambulante aveva già sistemato tendoni e cassette per esporre la sua merce in bella mostra, occupando una significativa porzione di suolo pubblico senza alcuna autorizzazione. Accanto ai banchi della frutta, l’uomo aveva finito di piazzare anche tre distinti bracieri per cucinare carciofi direttamente in strada. I bracieri sono stati prontamente sequestrati.

Inoltre, a catturare l’attenzione dei poliziotti è stata la presenza di un filo dell’energia elettrica allacciato in modo particolarmente anomalo ad un contatore elettrico.

Per questa ragione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento degli operatori della ditta di distribuzione dell’energia elettrica. Giunti sul posto, i tecnici hanno confermato i sospetti dei poliziotti rilevando un allaccio abusivo alla rete elettrica eseguito dal venditore ambulante con la complicità di un negoziante della zona.

Infatti, le verifiche compiute sul posto hanno permesso di accertare come l’ambulante avesse raggiunto un accordo con il negoziante che vendeva illecitamente energia senza averne titolo e, per questo, verrà sanzionato dal gestore degli impianti con diffida ad adempiere e, in caso contrario, si provvederà alla cessazione della fornitura.

La Polizia Locale ha proceduto a rilevare e a sanzionare i diversi illeciti amministrativi riscontrati, come l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la vendita abusiva di cibi cotti, la mancanza dei requisiti professionali e l’accensione di fuochi in luogo pubblico, per un totale di quasi 4.000 euro.

Nel frattempo, mentre era ancora in corso il controllo, dall’altra parte della strada, un altro venditore ambulante stava mettendo in commercio telline, senza alcuna autorizzazione e occupando abusivamente il suolo pubblico. Anche in questo caso, sono scattate le sanzioni previste dalla normativa per quasi 4.000 euro. Inoltre, è stata sequestrata l’attrezzatura trovata, come pure i molluschi in quanto, per le precarie condizioni igieniche, non sono stati ritenuti idonei al consumo umano e, per questo motivo, sono stati distrutti.