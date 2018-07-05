CATANIA: “Amici” di spaccio presi al Villaggio Sant’Agata, in manette un uomo e una donna.
I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 32enne Giuseppe SAMMICELI e l’amica 21enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenz...
A cura di Redazione
05 luglio 2018 12:34
I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 32enne Giuseppe SAMMICELI e l’amica 21enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
CATANIA: “Amici” di spaccio presi al Villaggio Sant’Agata, in manette un uomo e una donna.
Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo a sorprenderli ieri sera mentre in perfetta simbiosi si alternavano nei ruoli di vedetta e pusher, per piazzare le dosi di “fumo” ai loro clienti affezionati.