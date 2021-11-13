CATANIA, ANDAVA IN GIRO CON UNA PISTOLA: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 39enne catanese perché ritenuto responsabile di porto di arma clandestina e ricettazione.Nell...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 39enne catanese perché ritenuto responsabile di porto di arma clandestina e ricettazione.

Nella nottata i militari, nel corso dell’effettuazione di un posto di controllo, hanno imposto l’alt al conducente una Peugeot 107 che, sin da subito, ha evidenziato inequivocabili segnali di nervosismo che non sono a loro passati inosservati.

L’uomo è stato così sottoposto ad un’accurata perquisizione personale e veicolare che, manco a dirlo, ha dato immediatamente ragione allo spirito osservatore dei militari infatti, occultata nella parte finale sottostante il sedile anteriore del passeggero, all’interno di un involucro di cellophane trasparente, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con caricatore vuoto inserito il cui numero di matricola era in parte illeggibile, detenuta abusivamente dall’uomo.

L’arma sequestrata sarà oggetto di perizia per verificare il suo utilizzo in fatti di cronaca mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.