CATANIA, APPARTAMENTO IN FIAMME AL NONO PIANO A LIBRINO: SALVATI DONNA, BIMBO E DUE CANI

Un violento incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un appartamento situato al nono piano di uno stabile in viale Grimaldi, nel quartiere Librino di Catania. L’allarme ha mobilitato numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, intervenute rapidamente sul posto.

Le operazioni di spegnimento e soccorso, condotte da unità provenienti dal Distaccamento Sud e dalla Sede Centrale, hanno richiesto l’impiego di due autobotti, un’autoscala, un mezzo logistico e la supervisione del funzionario di guardia.

Grazie all’intervento tempestivo, i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in salvo una donna, un bambino e due cani, tratti fuori dall’abitazione ormai avvolta dalle fiamme. Per garantire la sicurezza, l’intero edificio è stato evacuato in via precauzionale fino al completo spegnimento del rogo.

Le cause dell’incendio restano ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri, per prestare assistenza e gestire la situazione di emergenza.