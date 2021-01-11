CATANIA, APPICCA FUOCO A CAMION DEI PANINI E APRE BOMBOLE DI GAS

Nella nottata odierna la Polizia di Stato ha tratto in arresto M. R., classe 1978, per i reati di incendio doloso e furto aggravato.Nello specifico, perveniva alla Sala Operativa della Questura, sulla...

Nella nottata odierna la Polizia di Stato ha tratto in arresto M. R., classe 1978, per i reati di incendio doloso e furto aggravato.

Nello specifico, perveniva alla Sala Operativa della Questura, sulla linea di emergenza, la segnalazione relativa ad un uomo che stava appiccando un incendio all’interno di un furgone adibito alla vendita di panini parcheggiato in Piazza dei Martiri.

Pertanto, la segnalazione veniva immediatamente diramata alle volanti impegnate nel controllo del territorio che convergevano sul luogo della segnalazione, appurando che l’incendio era già divampato nella parte anteriore del mezzo e sul quale stava armeggiando l’uomo segnalato.

Quest’ultimo alla vista della polizia tentava una breve fuga appiedato, ma veniva immediatamente bloccato e trovato in possesso di tre bottiglie di birra asportate dal furgone e di un accendino usato per appiccare le fiamme.

Dopo aver fermato il soggetto che rivelava di aver aperto alcune bombole di gas, i poliziotti chiedevano l’intervento dei Vigili del Fuoco e nell’attesa del loro arrivo si prodigavano per spegnere l’incendio utilizzando gli estintori in dotazione alle autovetture di servizio.

Poco dopo giungeva sul posto una squadra di pompieri che spegnevano le fiamme e mettevano in sicurezza il mezzo, confermando di aver trovato due bombole con la valvola di sicurezza aperta.

Sul posto veniva fatto intervenire anche personale dipendente della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Il soggetto veniva quindi tratto in arresto per i reati di incendio doloso e furto aggravato, mentre il proprietario del furgone, contattato telefonicamente, si presentava in Questura per la formalizzazione della denuncia.