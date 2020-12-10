CATANIA. APPROFITTA DEL GIORNO DI FESTA PER EVADERE: SCOPERTO, FINGE UN MALORE E SI RECA IN OSPEDALE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 39enne catanese Giovanni PIACENTE, poiché ritenuto responsabile di evasione.L’uomo, già sottoposto agli...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 39enne catanese Giovanni PIACENTE, poiché ritenuto responsabile di evasione.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per un furto commesso lo scorso 21 luglio in un negozio di via Etnea, ieri mattina, approfittando della giornata festiva si è concesso un po’ di libertà.

Purtroppo, non aveva fatto i conti con i controlli dei carabinieri ai soggetti sottoposti alle misure detentive alternative, intensificati proprio nei giorni di festa, che ne hanno sancito l’assenza in casa.

Avvisato telefonicamente dalla moglie, ha pensato bene di accusare un improvviso malore (riferiva di un dolore agli arti) che lo ha condotto al pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi Centro dove, però, ha trovato già l’equipaggio della gazzella ad attenderlo.

Lì i medici non hanno potuto far altro che somministragli un antidolorifico, riconsegnandolo ai carabinieri, poiché non vi era alcuna ragione medica per cui “trattenerlo”.

L’arrestato, dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, stamani è stato ammesso alla direttissima, al termine della quale il giudice ne ha disposto la ricollocazione ai domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.