CATANIA. APPROFITTA DELLA CONFUSIONE IN UN NEGOZIO PER "ARRAFFARE" UN PORTAFOGLIO: IN MANETTE UN 67ENNE

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 67enne di Mascalucia, accusato del reato di furto. I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri, quando i mi...

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 67enne di Mascalucia, accusato del reato di furto. I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri, quando i militari sono intervenuti in un esercizio commerciale in corso Sicilia dove il titolare ha segnalato un furto. Giunti nel negozio indicato i carabinieri hanno trovato in strada proprio davanti all’ingresso dell’attività il richiedente, due donne ed il 67enne che aveva ancora in mano un portafoglio femminile e di colore azzurro.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che pochi minuti prima l’uomo, che si trovava all’interno del negozio, approfittando della calca di clienti alle casse e della confusione generale si era intrufolato nell’attiguo ufficio del direttore e, rovistando tra le borse dei dipendenti, si era impossessato di un portafoglio, cercando frettolosamente di guadagnare l’uscita. Ma la sua fuga dall’ufficio del direttore non è passata inosservata a una delle dipendenti che ha lanciato immediatamente l’allarme.

l 67enne, raggiunto in strada dalle dipendenti e dal direttore è stato invitato a consegnare quanto preso dall’ufficio. E dopo un primo rifiuto ha consegnato, estraendolo dalla cintola dei pantaloni, il portafoglio, mentre sono arrivati i carabinieri di cui nel frattempo era stato chiesto l’intervento. L’autorità giudiziaria, successivamente ha convalidato l’arresto in sede di udienza di convalida.