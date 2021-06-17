CATANIA: APRE I TOMBINI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER POI TAGLIARE E ASPORTARE IL RAME.

Nei giorni scorsi, agenti del Commissariato Librino hanno effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere di competenza.Un pluripregiudicato di anni 23 che appartiene ad un...

Nei giorni scorsi, agenti del Commissariato Librino hanno effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere di competenza.

Un pluripregiudicato di anni 23 che appartiene ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, è stato indagato in stato di libertà per il reato di furto aggravato; lo stesso, dopo essere entrato all'interno di un cantiere edile dedito alla riqualificazione del Quartiere di Librino, ha aperto i tombini della pubblica illuminazione per poi tagliare e asportare i cavi elettrici con all'interno il rame.

Gli agenti lo hanno intercettato e hanno ripreso l’azione delittuosa dove si nota che il malfattore dopo aver ispezionato, con serio rischio per sua incolumità, il tombino dell'illuminazione pubblica, ha tagliato il cavo elettrico, creando altresì un forte disagio ai residenti, poichè così facendo si disattiva l'impianto elettrico in quella porzione di suolo pubblico lasciando probabilmente al buio detti luoghi.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e l'attrezzatura utilizzata dal malvivente è stata sequestrata.