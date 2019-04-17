CATANIA, APRE LA PORTIERA DELL’AUTO E RUBA LA BORSA DI UNA DONNA, POI SCAPPA CON IL COMPLICE: ARRESTATI

La Polizia di Stato ha arrestato BONNICI Francesco (cl. 1983) pregiudicato e SPAMPINATO Giuseppe (cl.1989), responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri, la locale S...

La Polizia di Stato ha arrestato BONNICI Francesco (cl. 1983) pregiudicato e SPAMPINATO Giuseppe (cl.1989), responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri, la locale Sala Operativa diramava nota radio di furto consumato ai danni di una donna che, a bordo della propria autovettura, veniva avvicinata da un uomo, il quale, approfittando della distrazione della vittima, apriva la portiera e le sottraeva la borsa riposta sul sedile anteriore della medesima, per poi darsi a precipitosa fuga a bordo di un motociclo condotto da un complice, che lo attendeva poco distante.

In breve tempo, mentre un equipaggio in moto della Squadra Mobile - Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” giungeva sul luogo del fatto e prendeva contatti con la vittima, ancora profondamente scossa per quanto le era capitato, gli altri equipaggi si mettevano alle ricerche dei malfattori nelle zone limitrofe.

Nel contempo, altri agenti della Squadra Mobile intercettavano il motociclo con a bordo due giovani, le cui caratteristiche fisico-somatiche coincidevano con quelle diramate, pochi minuti prima, dalla locale Sala Operativa e che gli stessi agenti operanti riconoscevano in quanto soggetti dediti alla commissione di reati di natura predatoria.

Dopo averli bloccati, i due malviventi venivano controllati e trovati in possesso di parte della refurtiva, segnatamente un paio di occhiali da sole, il telefono cellulare e la somma di denaro, successivamente restituiti alla vittima. BONNICI e SPAMPINATO sono stati dichiarati in arresto per il reato di furto aggravato e posti a disposizione dell’A.G. di Catania.