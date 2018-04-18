I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato nella flagranza AZEN Abdelghawj, 49enne originario del Sudan, senza fissa dimora, per tentata rapina aggravata. Ieri pomeriggio, l’uomo in Viale Ar...

CATANIA: Armato di coltello tenta di rapinare uno smartphone ad un passante. Bloccato e disarmato dai CC.

Ieri pomeriggio, l’uomo in Viale Artale Alagona ha aggredito con un coltello un passante tentando di rapinargli lo smartphone, del valore di 1000 euro circa. La vittima un 84enne, catanese, ha reagito immediatamente urlando aiuto attirando così l’attenzione di una gazzella, che era nelle vicinanze. I militari immediatamente intervenuti hanno blocca e disarmato il rapinatore, che ha tentato di inutilmente di fuggire.L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.