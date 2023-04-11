CATANIA, ARMI DENTRO I BAGAGLI PRIMA DI SALIRE SULL’AEREO: DUE FERMI
I rafforzati controlli effettuati nelle festività Pasquali, da personale in servizio presso l’aerostazione di Catania, hanno fatto sì, che venissero individuate delle armi all’interno di bagagli di due passeggeri, in due distinti episodi.
Un giovane nell’effettuare i controlli di sicurezza al fine di accedere all’interno della sala partenze, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm..
La suddetta arma veniva sequestrata mentre, il possessore, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per il reato previsto dall’art. 4 legge 110/75.
In un secondo episodio, un altro giovane di nazionalità Romena, veniva trovato in possesso di una pistola a tamburo “Revolver del XIX sec.”, celata all’interno del bagaglio stivato, anch’essa sequestrata ed il giovane deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per il reato 697 e 699 C.P. nonché art 1 e 6 legge 694/74.