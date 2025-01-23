CATANIA. ARMI, DROGA E MUNIZIONI: LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA UN ARSENALE IN VIA VILLAGGIO

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha eseguito un mirato servizio di controllo del territorio al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere denominato “Z...

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha eseguito un mirato servizio di controllo del territorio al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere denominato “Zia Lisa” a seguito del quale sono stati rinvenute e sequestrate quattro armi da fuoco perfettamente funzionanti, 675 cartucce e una busta piena di cocaina.

Nello specifico, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno effettuato il controllo di uno stabile ubicato nei pressi di via Villaggio Zia Lisa ove, nell’androne, i cani poliziotto Maui e Ares hanno segnalato agli agenti la presenza di possibile sostanza stupefacente all’interno di una busta nascosta sotto il vano scala. Infatti, grazie all’infallibile fiuto dei poliziotti a quattro zampe è stata rinvenuta una busta contenente cocaina del peso di 25 grammi.

A quel punto il controllo è stato esteso a tutte le aree comuni del palazzo e all’area perimetrale esterna. Alle spalle dello stabile è presente un’area caratterizzata da vegetazione incolta, piena di rifiuti di ogni genere; nonostante la scarsa illuminazione della zona, gli agenti, in un’intercapedine adibita a scolatoio, hanno trovato un borsone sportivo nascosto sotto un grande tappeto.

Al suo interno erano presenti una pistola calibro 9 con due caricatori pieni del relativo munizionamento; l’arma, grazie agli accertamenti compiuti in tempo reale dalla sala operativa della Questura, è risultata essere stata rubata nel 2022 a Reggio Calabria, come da denuncia sporta dal relativo proprietario.

All’interno del borsone erano poi presenti un’altra pistola calibro 9x21 con matricola abrasa, un revolver 357 Magnum e un Kalashnikov munito di caricatore rifornito, non censiti in banca dati, nonché 675 munizioni di vario calibro.

Inoltre, all’interno del borsone erano presenti anche due radioline ricetrasmittenti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro e sarà analizzato da personale competente per gli accertamenti balistici della locale Polizia Scientifica.