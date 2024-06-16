CATANIA. ARMI E DROGA ALL’INTERNO DELL’ABITAZIONE: ARRESTATO

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantenne catanese colto nella flagranza dei reati di detenzione illegale di parte di arma comune da sparo e detenzione a fini di spac...

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantenne catanese colto nella flagranza dei reati di detenzione illegale di parte di arma comune da sparo e detenzione a fini di spaccio di marijuana e hashish.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecito spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso in generale, gli agenti della Squadra Mobile di Catania hanno appreso che in una abitazione, nel quartiere Librino, potevano essere state occultate delle armi da fuoco e sostanze stupefacenti.

Di conseguenza, i poliziotti della Sezione Antidroga, dopo aver individuato il luogo, hanno dato corso ad una accurata perquisizione della abitazione.

Le attività di ricerca hanno consentito di rinvenire una pistola semiautomatica scacciacani, una seconda pistola scacciacani modificata per renderla idonea al fuoco corredata dal caricatore e da un silenziatore, nonché, 77 cartucce di vario calibro e tre ulteriori caricatori.

Nello stesso appartamento, inoltre, sono stati ritrovati quattro involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 900 grammi, un involucro contenente hashish per un peso di circa 10 grammi e un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Tutta la sostanza stupefacente ritrovata è stata debitamente repertata e sottoposta a sequestro.

Le armi e il relativo munizionamento, attraverso la collaborazione degli agenti della Polizia Scientifica, sono stati messi in sicurezza e sottoposti a sequestro.

Per quanto sopra, l’uomo è stato in arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di piazza Lanza.