CATANIA: ARMI E DROGA IN UNO ZAINO, SOTTO SEQUESTRO ANCHE UN KALASHNIKOV E COCAINA
Nella serata di ieri, nel corso delle attività volte alle prevenzione e repressione dei reati, personale delle Volanti ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti uno zaino al cui interno sono stati trovati un fucile mitragliatore tipo Kalashnikov privo di matricola, una pistola semi-automatica marca Gran Power G9A con una cartuccia in canna e tre cartucce dentro il caricatore, oltre a due buste di plastica contenenti 330 grammi di cocaina e 26 grammi di marijuana.
Lo zaino era nascosto in un terreno situato nel quartiere San Giorgio.
Sulle armi e sulle munizioni sequestrate, sono attualmente in corso accertamenti.