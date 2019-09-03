CATANIA, ARMI E MUNIZIONI IN UN GARAGE: IN MANETTE ESPONENTE DEI CURSOTI

Nella mattinata di ieri, durante i quotidiani servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Cristoforo, la Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Francesco...

Nella mattinata di ieri, durante i quotidiani servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Cristoforo, la Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Francesco De Luca detto “Franco rapanella” cl.1968, pregiudicato, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e obbligo di dimora nel comune di residenza, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine e relativo munizionamento.

Nel particolare, personale della Squadra Mobile – Sezione “Antidroga” notava, in via Parisi, il noto pregiudicato Salvatore Francesco De Luca mentre usciva da un garage spingendo una motocicletta di grossa cilindrata. Sottoposto a un controllo, De Luca si mostrava sin da subito particolarmente nervoso, pertanto, con la chiave in suo possesso si accedeva al garage in cui veniva operata una perquisizione domiciliare alla ricerca di armi o sostanze stupefacenti.

All’esito della perquisizione, venivano rinvenute, occultate all’interno di un pozzetto celato da una grata, due pistole con matricola abrasa: una revolver calibro 38 contenente 3 cartucce e una pistola semiautomatica calibro 7.65 con inserito caricatore rifornito di 8 cartucce, entrambe avvolte in un canovaccio.

All’interno del garage venivano, altresì, rinvenute e poste in sequestro 12 cartucce calibro 32 SW Long, contenute in un involucro in cellophane occultato in un apposito incavo ricavato nel muro.

In seguito al rinvenimento delle suddette armi, Salvatore Francesco De Luca, storico esponente del clan mafioso dei Cursoti Milanesi, nel cui ambito è noto come “Franco rapanella”, è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine e relativo munizionamento ed, espletate le formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Catania piazza Lanza.