CATANIA. ARMI E STUPEFACENTI NELLO ZAINO NASCOSTO IN GARAGE , SEQUESTRATA DALLA POLIZIA DI STATO DROGA PER UN VALORE DI 120 MILA EURO. ARRESTATO UN 26ENNE

Un fortino di droga e armi è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel corso delle mirate attività di controllo nei quartieri più esposti a fenomeni di criminalità diffusa, a cominciare dal traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta, nei giorni scorsi, dai poliziotti della Questura di Catania in uno dei palazzi di Librino. Durante la perlustrazione della zona circostante allo stabile “Ares” e “Maui”, i cani poliziotto in servizio alla squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno fiutato la droga a distanza, grazie all’abilità delle tecniche di addestramento messe a punto, negli anni, dai loro conduttori.

Entrambi i cani hanno segnalato con particolare insistenza la presenza della sostanza stupefacente in un garage realizzato abusivamente in uno dei palazzi del quartiere. In pochi istanti, i poliziotti hanno effettuato le ricerche per risalire al proprietario e, grazie alla collaborazione dei residenti del palazzo, hanno individuato un giovane incensurato di 26 anni, residente in uno degli appartamenti dello stabile.

Agli agenti non è sfuggita la presenza di un sistema di videosorveglianza, ragion per cui hanno bloccato tutte le potenziali vie di fuga, evitando che il giovane potesse allontanarsi da casa. Una volta fermato e sottoposto a controllo, il 26enne è stato trovato in possesso delle chiavi del garage che è stato aperto e perlustrato in ogni angolo.

Ancora una volta, il fiuto di “Ares” e “Maui” è stato decisivo per rinvenire, tra buste della spesa e oggetti vari, tre zaini ben nascosti che sono stati recuperati dai poliziotti.

All’interno delle borse sono state trovate armi e droga. Nello specifico, in uno zaino è stato trovato un fucile dalle spiccate potenzialità offensive, rubato nel nord Italia, e due pistole semi automatiche con matricola abrasa. Nell’altro zaino, invece, è stata scoperta un’ingente quantità di droga di vario tipo, nello specifico 1,2 kg di cocaina in pietra ancora da “tagliare”, 1,2 kg di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, e 50 grammi di crack, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 120 mila euro. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia Scientifica. Le armi e la droga sono state immediatamente poste sotto sequestro, determinando così un duro colpo per le organizzazioni criminali che operano nel catanese.

Il giovane non ha potuto fare altro che assumersi le responsabilità di quanto detenuto all’interno del garage e, per questa ragione, è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 26enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. A seguito della convalida al 26enne è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.