CATANIA: Armi sequestrate e sei persone denunciate

La Polizia di Stato, nella serata di ieri, ha effettuato il sequestro, a carico di ignoti, di due fucili da caccia, una pistola e dieci cartucce. Gli operatori delle Volanti, nel corso del servizio di controllo del territorio all’interno del quartiere di Librino, hanno notato un giovane che, alla vista della volante, si è precipitosamente allontanato.

Gli agenti hanno accelerato la marcia al fine di identificare il soggetto ma questi è riuscito a far perdere le sue tracce. Gli agenti insospettiti per la strana condotta, hanno effettuavano un accurato controllo dei luoghi in cui avevano avvistato il giovane e, all’interno di una struttura in disuso, hanno rinvenuto uno scatolone dove all’interno vi era un fucile da caccia calibro 12, un fucile da caccia calibro 36, una pistola marca “Beretta” calibro 7,65 con matricola abrasa e dieci cartucce calibro 12. Sul luogo è intervenuto personale della Polizia Scientifica per l’effettuazione dei rilievi del caso.