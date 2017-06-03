CATANIA: ARRESTATA BADANTE CHE RUBA LA PENSIONE ALL'ANZIANO

Nel corso del pomeriggio dello scorso 1 giugno, personale dell’U.P.G.S.P., ha arrestato una cittadina rumena senza fissa dimora, GEAMANU Maria (classe 68), con precedenti specifici per furto aggravato...

Nel corso del pomeriggio dello scorso 1 giugno, personale dell’U.P.G.S.P., ha arrestato una cittadina rumena senza fissa dimora, GEAMANU Maria (classe 68), con precedenti specifici per furto aggravato, in ordine ai reati di furto e violenza e resistenza a P.U.

La donna, assunta come badante di un anziano cittadino catanese, aveva approfittato della distrazione e della buona fede dell’uomo, per sottrargli la pensione che era stata da lui riscossa durante la mattinata. Alla vista degli agenti, la donna è subito fuggita, ma è stata, ben presto, fermata e bloccata.

A seguito di perquisizione, è stata recuperata la somma di denaro che la donna aveva abilmente occultato all’interno delle proprie scarpe. Su disposizione dell’A.G., l’arrestata è stata rinchiusa presso le Camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.