CATANIA: ARRESTATA UNA PROSTITUTA BULGARA PER RAPPORTI SESSUALI CON UN 13ENNE
La Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bulgara di 18 anni per atti sessuali con minorenni.
Nella serata di ieri, personale delle Volanti, impegnato nel capillare controllo del territorio, in una zona frequentata da donne di varie nazionalità dedite al meretricio, giunti in corso dei Martiri notavano la predetta giovane donna bulgara in compagnia di tre ragazzi che sembravano minorenni.
Gli operatori insospettiti che potesse essere stato perpetrato un reato hanno deciso di procedere al controllo.
Raccolti gli elementi utili e approfondendo le indagini veniva accertato che la giovane donna poco prima aveva consumato un rapporto sessuale con uno dei tre giovani minore degli anni 14, pertanto, si procedeva al suo arresto.
Su disposizione del P.M. di turno, la donna veniva sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP.