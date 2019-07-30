CATANIA: ARRESTATI DUE SPACCIATORI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto i pregiudicati PULVIRENTI Patrizio 33enne e BARBAGALLO Cristian 23enne per detenzione ai fini di spac...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto i pregiudicati PULVIRENTI Patrizio 33enne e BARBAGALLO Cristian 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nel corso di un’attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti nel popolare quartiere di Picanello, hanno osservato i due pusher cedere delle dosi di marijuana in cambio di danaro.

Immediatamente bloccati e perquisiti i due sono stati trovati in possesso di 13 grammi di marijuana e dopo le formalità di rito sono stati posti ai domiciliari in attesa della direttissima.