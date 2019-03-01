CATANIA: ARRESTATI DURANTE LA CONSEGNA DELLA DROGA
I Carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 34enne catanese Giuseppe Indelicato e C.G. di 17 anni, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Teatro dell’operazione antidroga il cuore del quartiere San Cristoforo, precisamente la via Plebiscito – altezza piazza San Cristoforo – luogo in cui, ieri sera, gli uomini del Nucleo Operativo dopo avere seguito i movimenti del 34enne, giunto sul posto in bici, lo hanno visto affidare una voluminosa busta al minore che, prendendola in consegna, si stava per allontanare.
L’intervento a sorpresa dei militari, ha consentito di bloccare ed ammanettare i correi nonché di sequestrare il contenuto della busta equivalente a 1,120 Kg di “marijuana”.
Il minorenne è stato associato al centro di prima accoglienza di via Franchetti a Catania, mentre il maggiorenne attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.