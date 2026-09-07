Catania, arrestato 42enne: nel borsello quasi 60 dosi di cocaina e crack

Bloccato dopo la fuga, aveva quasi 60 dosi di cocaina e crack e 165 euro in contanti

Prevenzione e repressione dei reati il servizio dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, che ha portato all’arresto, in flagranza di reato, un 42enne catanese, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, i militari dell’Arma, dopo un’attività investigativa, mediante appostamenti a distanza in modalità “discreta”, nel pomeriggio, hanno focalizzato l’attenzione su uno stabile. Qui, dalla strada hanno notato i movimenti di un uomo, 42enne pregiudicato catanese, il quale, con un borsello a tracolla, è stato visto mentre cedeva un involucro al conducente di un’auto.

Il blitz, per interrompere la condotta illegale in corso, è scattato immediatamente innescando la fuga dei due: il pusher a piedi ha cercato di sparire sotto i portici dei palazzi mentre l’acquirente si è allontanato in direzione del Viale Tirreno.

Dopo pochi metri di fuga a piedi, nel corso della quale aveva lanciato a terra il borsello, il 42enne è stato raggiunto e bloccato in sicurezza.

Recuperati nel borsello a tracolla quasi una sessantina di involucri contenenti cocaina e crack e 165 euro in denaro contante, sottoposti a sequestro.

I Carabinieri, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato il 42enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento.