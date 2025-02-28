CATANIA: ARRESTATO 59ENNE CON OLTRE 5 CHILI DI COCAINA NASCOSTA NELL'AUTO

È stato trovato con oltre 5 chili di cocaina, minuziosamente nascosta sotto i sedili posteriori della sua auto. Per questa ragione, la Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 59 anni, colto in fl...

È stato trovato con oltre 5 chili di cocaina, minuziosamente nascosta sotto i sedili posteriori della sua auto. Per questa ragione, la Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 59 anni, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato sorpreso nel corso di uno dei continui interventi, effettuati dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Catania, finalizzati alla prevenzione e contrasto dell’uso e dello spaccio di droga.

I poliziotti hanno fermato il 59enne per sottoporlo ad un controllo, ritenendo che potesse avere nascosta da qualche parte della sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato in tutti i modi di sottrarsi agli accertamenti, ma i poliziotti della Squadra Mobile l’hanno identificato e perquisito. I controlli sono stati estesi anche all’autovettura dove, proprio sotto ai sedili posteriori, sono stati rinvenuti ben 5 panetti, avvolti con della carta da imballaggio, contenenti cocaina, del peso complessivo di 5,625 chilogrammi.

Considerato il consistente quantitativo di sostanza stupefacente scoperto e immediatamente sequestrato, il 59enne è stato arrestato ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di piazza Lanza, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.