CATANIA, ARRESTATO CON UN ARSENALE E 20 CHILI DI DROGA: SEQUESTRATI ANCHE SKORPION E KALASHNIKOV

La polizia ha arrestato a Catania un uomo di 40 anni in flagranza di reato per detenzione illegale di armi da guerra e comune da sparo nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Squadra Mobile ha eseguito perquisizioni in due immobili nella disponibilità dell’uomo nel rione San Cristoforo, e ha trovato nel suo domicilio e sequestrato 2 panetti di cocaina del peso di 2,300 chili e un borsone di armi con una pistola tipo Revolver e 5 cartucce calibro 38 Special; un fucile semiautomatico, che nel caricatore aveva 30 cartucce calibro 7.29×39; una pistola mitragliatrice Skorpion con caricatore e 19 cartucce calibro 7.65; un Kalashnikov privo di segni distintivi, munito di caricatore con al suo interno 28 cartucce calibro 7.62×39; un sacchetto in plastica contenente 43 cartucce.

Nell’abitazione di residenza, sequestrati altri 7 panetti di cocaina, identici per confezionamento a quelli sequestrati nel domicilio, del peso di 8,052 chili e sostanza stupefacente, che da accertamenti effettuati nell’immediatezza, tramite reagenti, è risultata positiva all’eroina, divisa in vari involucri, del peso lordo complessivo di 9,380 chili.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.