CATANIA: ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA, SEQUESTRATI 2 KG DI COCAINA
I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto, presso il casello autostradale di San Gregorio, un soggetto originario della provincia di Roma che trasportava oltre 2 kg di cocaina.
Il sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto del corriere scaturiscono dall’intensificazione del controllo economico del territorio, disposta dalle Fiamme Gialle nelle aree particolarmente sensibili ai traffici illeciti, rotabili e specifici punti di accesso alla città.
Nel corso di un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti, nel tardo pomeriggio del 19 u.s., militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania hanno sottoposto a controllo tale L. Z. (classe 1960) che, sin dalle prime domande di rito poste dai finanzieri, ha palesato chiari segni di nervosismo.
L’attività ispettiva ha consentito di rinvenire, occultata all’interno della propria autovettura, due involucri confezionati con cellophane e nastro da imballaggio di colore nero, contenenti verosimilmente sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La successiva analisi qualitativa ha confermato la natura della sostanza in cocaina, per un peso complessivo pari a oltre due chilogrammi.
Informata la Procura distrettuale della Repubblica, il corriere è stato tratto in arrestato ed accompagnato presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.
La cocaina sequestrata, verosimilmente destinata al mercato etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, oltre 200.000 euro