CATANIA. ARRESTATO DAI “LUPI” UN COLTIVATORE DOMESTICO DI MARIJUANA

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 41 anni, poiché ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione fi...

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 41 anni, poiché ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, supportata anche da servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno fatto irruzione in quell’abitazione di via dell’Oro all’interno della quale, appena entrati, hanno avvertito delle esalazioni nauseabonde, tipicamente rilasciate dalla marijuana.

Difatti, gli operanti, perquisendo accuratamente l’intero immobile, hanno rinvenuto numerose piante di canapa indiana già ripulite del fogliame, quest’ultimo trovato ad essiccare all’interno di una delle camere. Detto vano, con le pareti rivestite da carta argentata, era stato adibito per l’essiccazione della materia prima attraverso due grossi ventilatori che insufflavano aria verso le foglie di canapa risposte all’interno di appositi contenitori e all’indirizzo dei ramoscelli appesi alle pareti.

Nel complesso i carabinieri hanno sequestrato circa mezzo chilo di marijuana, una bilancia elettronica di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato per coltivare e confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari, così come deciso dal giudice in sede di udienza di convalida.