CATANIA: ARRESTATO MARITO VIOLENTO

È accaduto nella serata, in via Grimaldi, nel centro storico cittadino: un pregiudicato, VITALE Antonio (cl. 1988) è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per i reati di lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia.

La segnalazione di una lite tra marito e moglie è giunta in Sala operativa intorno alle 21:30 e, puntualmente, una Volante ha raggiunto in pochi istanti l’indirizzo segnalato.

La scena che i poliziotti si sono trovati innanzi è stata quella ormai tristemente consueta: una donna accasciata su di una scalinata nei pressi della propria abitazione, che agli agenti ha subito raccontato di aver avuto una violente lite con il marito il quale l’aveva aggradita e colpita con calci e pugni. E la furia dell’”uomo” non si era fermata nemmeno davanti alla presenza dei figli minori della coppia che avevano assistito ai tragici accadimenti.

La vittima è parsa gravemente ferita, tanto che i poliziotti hanno fatto accorrere sul posto un’ambulanza del 118 che ha accompagnato la donna al Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele, dove, effettivamente, le è stata diagnosticata una frattura ossea alla spalla destra.

Il VITALE è stato ammanettato e tradotto in Questura, da dove, ultimati gli atti di rito, è stato condotto nel carcere Piazza Lanza, dove si trova rinchiuso in attesa di convalida.