CATANIA: ARRESTATO MENTRE RUBA 200 LITRI DI GASOLIO DA UN TIR

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 53enne catanese Giuseppe TORRE, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

L’uomo, per azzerare i costi per l’acquisto di carburante, aveva pensato bene d’attingere in maniera gratuita alla “fonte comune” rappresentata da un grosso autoarticolato, posteggiato nell’VIII^ Strada della Zona Industriale.

Alle 4 del mattino l’aspirante e parsimonioso benzinaio, però, non aveva tenuto in considerazione il probabile passaggio di una pattuglia del Nucleo Radiomobile il cui equipaggio lo ha sorpreso e bloccato con … le mani nei bidoni.

Il TORRE, che aveva infatti riempito otto taniche con quasi 200 litri di gasolio, è stato anche trovato in possesso di attrezzi utili per lo scasso, mentre i militari hanno provveduto a restituire al legittimo proprietario il carburante rubato. (g/t)