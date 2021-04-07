CATANIA. ARRESTATO MENTRE STAVA RUBANDO UN’AUTOVETTURA.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un 20enne catanese poichè ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.I militari stavano effettuando un servizio di pe...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un 20enne catanese poichè ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

I militari stavano effettuando un servizio di perlustrazione quando, in viale Librino, hanno notato il giovane che era stranamente addossato allo sportello di una Volkswagen Polo parcheggiata all’interno di un’area adibita a parcheggio condominiale.

Il giovane pertanto, avvedutosi dell’interesse dei militari nei suoi confronti, si è dato alla fuga a piedi per le vie circostanti, venendo però immediatamente bloccato dai militari hanno quindi ricostruito che lo stesso poco prima stava tentando di rubare l’autovettura scassinandone lo sportello con una chiave adulterina.