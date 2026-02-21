Catania, arrestato minorenne di Misterbianco: 48 dosi di marijuana nel sottosella dello scooter

Nel corso di un servizio di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio

di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania

Piazza Dante hanno arrestato, un minorenne, residente a Misterbianco, ritenuto

responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, ferma restando la

presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nella mattinata, gli investigatori hanno osservato i movimenti di un ragazzo che è stato

visto avvicinarsi ad uno scooter posteggiato in Via Malta per poi prendere qualcosa dalla

sella. Il giovane, in particolare, dopo essere arrivato a bordo di un altro scooter, si era

accostato a quello parcheggiato e, alzata la sella, aveva effettuato un “prelievo” per poi

ripartire in velocità.

Al secondo “viaggio”, non appena è tonato ed ha riaperto alzando la sella, i Carabinieri, in

abiti civili, lo hanno fermato e bloccato in sicurezza. Dopo avere identificato il giovane,

hanno accertato che, all’interno del sottosella dello scooter fermo, vi erano due buste

contenenti, complessivamente, 48 bustine di marijuana per un peso totale di circa 150

grammi.

Le ricerche effettuate sulla persona del minore, hanno consentito di recuperare, nella sua

borsa tracolla, la somma di 270 euro, ritenuta l’incasso dello spaccio, che unitamente alla

sostanza stupefacente sono stati sequestrati.

I Carabinieri hanno arrestato il minore e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità

Giudiziaria competente per i Minorenni che, ferma restando la presunzione d’innocenza

fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto disponendo per lui

l’accompagnamento presso un Istituto Penale per Minorenni.