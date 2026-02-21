Catania, arrestato minorenne di Misterbianco: 48 dosi di marijuana nel sottosella dello scooter
Nel corso di un servizio di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio
di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania
Piazza Dante hanno arrestato, un minorenne, residente a Misterbianco, ritenuto
responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, ferma restando la
presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.
Nella mattinata, gli investigatori hanno osservato i movimenti di un ragazzo che è stato
visto avvicinarsi ad uno scooter posteggiato in Via Malta per poi prendere qualcosa dalla
sella. Il giovane, in particolare, dopo essere arrivato a bordo di un altro scooter, si era
accostato a quello parcheggiato e, alzata la sella, aveva effettuato un “prelievo” per poi
ripartire in velocità.
Al secondo “viaggio”, non appena è tonato ed ha riaperto alzando la sella, i Carabinieri, in
abiti civili, lo hanno fermato e bloccato in sicurezza. Dopo avere identificato il giovane,
hanno accertato che, all’interno del sottosella dello scooter fermo, vi erano due buste
contenenti, complessivamente, 48 bustine di marijuana per un peso totale di circa 150
grammi.
Le ricerche effettuate sulla persona del minore, hanno consentito di recuperare, nella sua
borsa tracolla, la somma di 270 euro, ritenuta l’incasso dello spaccio, che unitamente alla
sostanza stupefacente sono stati sequestrati.
I Carabinieri hanno arrestato il minore e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria competente per i Minorenni che, ferma restando la presunzione d’innocenza
fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto disponendo per lui
l’accompagnamento presso un Istituto Penale per Minorenni.