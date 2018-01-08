CATANIA: ARRESTATO NELLA NOTTE UN UOMO CHE TENTAVA DI INCENDIARE UN EDIFICIO

Nel corso della notte personale della Squadra Volante ha arrestato per i reati di tentato omicidio plurimo e tentato incendio LO PRESTI Antonino Salvatore, classe 1957, artista in pensione.

Intorno alle 3 del mattino, è giunta sul 112 NUE la richiesta di aiuto di una donna la quale, mentre era in casa con la figlia quattordicenne, aveva sentito provenire dal vano scala della propria abitazione, sita in via Castello Ursino, forti rumori dovuti a ripetute deflagrazioni. La stessa chiamante ha anche riferito di aver visto un uomo, del quale ha fornito la descrizione, che si allontanava verso un’utilitaria bianca parcheggiata di fronte l’edificio.

Immediatamente giunti sul posto, gli operatori hanno individuato e subito immobilizzato la persona segnalata, la quale aveva in mano alcuni petardi e un accendino.

Gli agenti, nel corso dell’operazione, hanno percepito un intenso odore di gas, quindi, dopo aver posto in condizioni di sicurezza l’uomo, si sono introdotti all’interno dell’immobile della richiedente e hanno interrotto l’erogazione di energia elettrica, richiedendo al contempo l’ausilio dei V.V.F.

I poliziotti hanno, altresì, provveduto a sgomberare l’edificio e le abitazioni attigue, evacuando i residenti e mettendo in sicurezza l’intera area.

Entrati all’interno dello stabile, avuto accesso all’appartamento dell’arrestato, gli agenti si sono accorti della presenza di liquido infiammabile sparso sul pavimento e di tre bombole con gli erogatori del gas del tutto aperti.

Pertanto, con non poche difficoltà dovute all’aria irrespirabile, gli agenti si adoperavano senza indugio per bonificare gli ambienti e a disperdere la concentrazione di gas nell’edificio, in attesa dell’arrivo dei V.V.F.

L’uomo, condotto presso gli Uffici della locale Questura, ha dichiarato di aver compiuto l’insano gesto per vecchi rancori e dissidi di natura condominiale, nutriti nei confronti di due donne residenti nel medesimo stabile.

Alla luce di ciò, LO PRESTI è stato deferito, in stato di arresto, all’A.G. competente per i reati di tentato omicidio plurimo e tentato incendio.