CATANIA. ARRESTATO PARCHEGGIATORE ABUSIVO CHE MINACCIA UN GIOVANE PER OTTENERE DENARO

Nella serata di ieri personale in transito in Piazza Borsellino veniva contattato da un giovane che riferiva di essere stato minacciato poco prima da un parcheggiatore abusivo, il quale gli aveva chiesto del denaro per poter parcheggiare la propria auto.

Il giovane indicava il reo, un cittadino di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora a Catania, il quale veniva immediatamente bloccato ed accompagnato in Questura per i dovuti accertamenti.

Si appurava così che in data 15 giugno 2022 a quest’ultimo era stato notificato il Dacur, ossia il provvedimento questorile con il quale gli si vietava di accedere per un anno a Piazza Borsellino e vie adiacenti proprio perché solito esercitarvi l’attività abusiva di guardiamacchine.

Dopo la formalizzazione della denuncia a parte della vittima, il cittadino nigeriano veniva arrestato per i reati di tentata estorsione e minaccia, nonché denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Su disposizione del PM di turno è stato successivamente tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Gip.