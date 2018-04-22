La Polizia di Stato, nella nottata odierna, ha arrestato Jadama I. (classe 1984), di nazionalità senegalese, perché resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupeface...

La Polizia di Stato, nella nottata odierna, ha arrestato Jadama I. (classe 1984), di nazionalità senegalese, perché resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

CATANIA: Arrestato pusher questa notte

Nello specifico, alle ore 04:45 circa, il personale delle Volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, notava in via delle Finanze (nota piazza di spaccio) un uomo di colore intento ad interagire con un teenager.

Questi ultimi, alla vista dell’autovettura di servizio, si davano a precipitosa fuga ma dopo un inseguimento appiedato, protrattosi fino al Corso Sicilia, i poliziotti riuscivano a bloccare il senegalese che veniva colto in possesso di 3 di marijuana, per un peso complessivo 12 grammi.

L’uomo veniva arrestato; informato il P.M. di turno, disponeva che l’arrestato venisse associato alle locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 23 aprile 2018.