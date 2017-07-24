CATANIA: ARRESTATO STALKER, LANCIAVA SASSI ALLA FINESTRA DELL'EX COMPAGNA

Un comportamento che avrebbe potuto sfociare nell’ennesima tragedia, quello di G.S, il ventinovenne catanese incensurato che alle prime luci dell’alba dello scorso 23 luglio è stato arrestato dagli uo...

Un comportamento che avrebbe potuto sfociare nell’ennesima tragedia, quello di G.S, il ventinovenne catanese incensurato che alle prime luci dell’alba dello scorso 23 luglio è stato arrestato dagli uomini delle Volanti, per il reato di atti persecutori, davanti all’abitazione della propria vittima.

Il fatto è accaduto a Catania, in pieno centro: intorno alle 3 del mattino, la telefonata di una donna in Sala operativa aveva avvisato che G.S., un uomo con cui aveva intrattenuto un precedente rapporto sentimentale, si trovava sotto la sua abitazione e lanciava sassi contro la sua finestra. Immediatamente sono intervenutele Volanti che, giunte sul posto, non hanno potuto far altro che costatare che il disturbatore si era già allontanato; la vittima, contattata dai poliziotti, ha riferito delle minacce di morte ricevute dall’uomo, mostrando anche i sassi che erano rimasti sul ballatoio del balcone.

Allontanatisi i poliziotti, però, G.S. – che evidentemente era rimasto in zona – è tornato all’attacco, stavolta scalciando contro il portone e ripetendo la sassaiola contro gli infissi della vittima, ma al nuovo intervento della Polizia di Stato, l’esito è stato ancora negativo: dell’uomo nessuna traccia.

L’assalto delle 4.30 è stato fatale al G.S., la Volante di zona, infatti, lo ha intercettato proprio mentre si trovava sul luogo del misfatto e i poliziotti non hanno lasciato scampo all’uomo che, infatti, è stato immediatamente immobilizzato e ammanettato.

Condotto in Questura, G.S. – col supporto della denuncia della vittima – è stato arrestato per il reato di atti persecutori e, su disposizione del P.M. di turno, è stato confinato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.