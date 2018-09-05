CATANIA: ARRESTATO UN UOMO PER TENTATO FURTO AGGRAVATO AI DANNI DI UNO STUDIO COMMERCIALISTA
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato D'amico Filippo classe 1977, in ordine al reato di tentato furto aggravato.A seguito di segnalazione su linea 112 NUE, due V...
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato D'amico Filippo classe 1977, in ordine al reato di tentato furto aggravato.
A seguito di segnalazione su linea 112 NUE, due Volanti insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, si sono recati in una via del centro dove un uomo dopo essersi arrampicato in una grondaia, si è introdotto all'interno di uno studio di Commercialisti ubicato al primo piano, passando per il balcone.
I poliziotti, tempestivamente intervenuti sul posto, hanno notato già dalla strada, il citato studio con le luci accese all’interno.
Pertanto, gli agenti si sono subito posizionati in maniera tale da precludere ogni possibile via di fuga, dislocandosi sul pianerottolo dello studio, sul lato strada e sul perimetro esterno del cortile interno dello stabile.
Nel contempo, hanno richiesto l’ausilio dei VV.F muniti di autoscala, tramite la quale sono riusciti ad accedere all'interno dello studio dal balcone prospicente alla via.
Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato lo studio messo a soqquadro ma, del soggetto, non vi era più traccia.
Durante l’ispezione fatta all’interno dell’esercizio, i poliziotti si sono accorti che, la porta finestra del locale archivio, che dava accesso ad un balcone che a sua volta si affaccia sul cortile interno, era aperta.
A questo punto gli agenti si sono introdotti all’interno del cortile dove, dopo un accurato controllo, hanno trovato l’uomo nascosto in un’autovettura all’interno di un garage.
Il soggetto trovato in possesso di arnesi atti allo scasso è stato immediatamente bloccato e arrestato.
Dei fatti su esposti è stato informato il PM di turno che ha disposto la sottoposizione dell'arrestato agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato presso il Tribunale di Catania.