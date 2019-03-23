CATANIA: ARRESTI DELLA POLIZIA PER VARI REATI
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giud...
A cura di Redazione
23 marzo 2019 15:22
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.
In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:
- GIARDINARO Salvatore, (cl.1982) - pregiudicato, in atto in regime di affidamento in prova, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 19.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 4, mesi 8 e giorni 7 di reclusione per il reato di riciclaggio;
- SAIA Vincenzo, (cl.1958) - pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 19.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione per il reato di furto aggravato;
- FAZZOLA Luca, (cl.1997) - pregiudicato in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 22.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 3 di reclusione per il reato di rapina;
- ROSSELLO Andrea, (cl.1998) - pregiudicato in atto agli arresti domiciliari destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 22.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 3 di reclusione per il reato di rapina;
- LA BRUNA Giovanni Fabio, (cl.1978) - pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 18.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di rapina aggravata;
- LO RE Giuseppe, (cl.1970), destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 21.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 8 di reclusione per reati finanziari;
- SPAMPINATO Rosario, (cl.1974) - pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 15.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 8 di reclusione per violazione della normativa sul diritto d’autore;
- LAGANA’ Salvatore, (cl.1975), destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 21.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 6 di arresto per omesso versamento della cauzione prescritta dalla misura di prevenzione.