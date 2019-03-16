CATANIA: Arresti della Squadra Mobile
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.
In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha arrestato:
VENTIMIGLIA Carmelo, (cl.1972), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 13.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione per il reato di rapina aggravata;
MOTTA Carmelo, (cl.1959), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 21.2.2019 dallaProcura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 3 di reclusione per il reato di estorsione aggravata;
GRASSO Antonino, (cl.1955), pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 8.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 11 e giorni 9 di reclusione per il reato di furto aggravato;
GRASSO Vincenzo, (cl.1988), pregiudicato, destinatario di provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emesso in data 12.3.2019 dalla Corte di Appello di Catania, I^ sezione penale, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.