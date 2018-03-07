CATANIA: Arresti per droga

I carabinieri di Catania hanno arrestato il pusher 37enne Francesco Zappalà (nella foto a sinistra). Ieri sera una pattuglia lo ha adocchiato nel quartiere San Cristoforo mentre si aggirava in via Contarini con un atteggiamento sospetto. I militari lo hanno bloccato e hanno trovato 20 dosi termosaldate di cocaina, oltre a un bilancino elettronico.

A Librino è finito invece in manette uno spacciatore di 27 anni. I carabinieri lo hanno sorpreso in viale Castagnola a vendere marijuana ai clienti. Ne aveva con sé 300 grammi, con i 125 euro incassati.

Sempre a Librino i militari hanno arrestato un altro 27enne, Gaetano Privitera (nella foto a destra): dovrà espiare la pena di 5 anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti tra il 2012 e 2013.