CATANIA: ARRESTI PER DROGA E RAPINA
A cura di Redazione
18 gennaio 2019 15:47
I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato il 51enne catanese Antonio BONACCORSI , in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Messina.
CATANIA: ARRESTI PER DROGA E RAPINA
L’uomo, già condannato dai giudici per rapina aggravata in concorso, reato commesso nel capoluogo peloritano il 7 novembre 2011, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 5 di reclusione.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 44enne catanese Vincenzo VERGA, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo.
CATANIA: ARRESTI PER DROGA E RAPINA
L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato in concorso, reato commesso nel capoluogo etneo nel marzo 2015, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 1 e mesi 2 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.