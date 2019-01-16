I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 39enne catanese Filippo INDELICATO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale et...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 39enne catanese Filippo INDELICATO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo.

CATANIA: ARRESTI PER DROGA E REATI CONTRO IL PATRIMONIO

L’uomo, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Catania il 10 agosto 2007, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3 e mesi 6 di reclusione.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato il 28enne catanese Giovanni GAGLIANO,

CATANIA: ARRESTI PER DROGA E REATI CONTRO IL PATRIMONIO

in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo.Il giovane, già condannato dai giudici per rapina, furto aggravato e detenzione illegale di armi, reati commessi a Catania e provincia tra il febbraio ed il marzo 2015, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 4 e mesi 10 di reclusione.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.