CATANIA: ARRESTI PER EVASIONE DAI DOMICILIARI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 63enne catanese Matteo PITERÀ, poiché ritenuto responsabile di evasione.Relegato ai domiciliari per reat...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 63enne catanese Matteo PITERÀ, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Relegato ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti, ieri sera è stato riconosciuto e fermato dall’equipaggio di una “gazzella” mentre percorreva a piedi la via Della Bainsizza, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 34enne catanese Giovanni ERBASECCA, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo a riconoscerlo e fermarlo mentre questi percorreva a piedi la piazza Caduti del Mare, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.