CATANIA. ATTIVA LA GUARDIA MEDICA TURISTICA DELLA PLAJA

Attivo il Presidio di Guardia Medica Turistica alla Plaja (Viale Kennedy, sn - ex Punto Blu).Il Presidio sarà operativo dalle ore 8.00 alle 20.00, nei giorni festivi e feriali, ed è raggiungibile al...

Attivo il Presidio di Guardia Medica Turistica alla Plaja (Viale Kennedy, sn - ex Punto Blu).

Il Presidio sarà operativo dalle ore 8.00 alle 20.00, nei giorni festivi e feriali, ed è raggiungibile al numero 335.8268649.

Gli utenti potranno accedervi per lievi malori che non richiedono il ricorso ai Pronto Soccorso.

Nei pressi della Guardia Medica sarà, inoltre, attivato un Info point per le vaccinazioni, il cui allestimento è in corso, con la possibilità di ricevere il vaccino nei locali del Presidio stesso.

Prima della sua riattivazione la struttura è stata oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al miglioramento degli standard di comfort e accoglienza, e all’adeguamento ai requisiti di sicurezza previsti.

A differenza delle Guardie Mediche ordinarie, quelle turistiche hanno come obiettivo prioritario la tutela della salute del turista, che non è residente e dunque, presumibilmente, non può rivolgersi per lungo tempo al suo medico di famiglia.

Per particolari patologie il turista può comunque contattare qualsiasi medico di famiglia convenzionato, oltre che recarsi al Pronto Soccorso, nei casi più gravi ed urgenti.