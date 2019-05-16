CATANIA: “ATTIVITÀ” PROTETTA DA TELECAMERE E CANCELLO BLINDATO, ARRESTATI DUE SPACCIATORI IN VIA DEL PICCONE
I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Marcello SAPUPPO di anni 32 e Giacomo RUSCICA di anni 29, poiché ritenuti responsabili di spaccio e det...
Sono stati i militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio antidroga nel quartiere San Giorgio, ad osservarne prima le fasi di spaccio in strada, dove preso contatto con la clientela cedevano in cambio di denaro le dosi richieste, per poi scegliere il momento propizio e fare irruzione nel “fortino” di proprietà del 32enne.
Abitazione protetta da ben cinque telecamere, collegate ad un monitor posizionato nella camera da letto e da un cancello blindato, all’interno della quale gli operanti, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: alcune dosi di marijuana pronte per essere piazzate, del materiale comunemente utilizzato dai pusher per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio, 480 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente incassate dalla pregressa vendita del “fumo”, una agenda con annotate le entrate e le uscite di denaro relative alla compravendita della droga.
Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.