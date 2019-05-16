CATANIA: “ATTIVITÀ” PROTETTA DA TELECAMERE E CANCELLO BLINDATO, ARRESTATI DUE SPACCIATORI IN VIA DEL PICCONE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Marcello SAPUPPO di anni 32 e Giacomo RUSCICA di anni 29, poiché ritenuti responsabili di spaccio e det...

A cura di Redazione 16 maggio 2019 14:42

Condividi